Sanremo: approvata la convenzione con Rai Pubblicità, sarà un Festival di grandi eventi e torna il 'Green Carpet'

L’Amministrazione comunale di Sanremo ha approvato l’importante convenzione con Rai Pubblicità, un accordo che, per l’edizione 2023 del Festival della canzone, porterà un ulteriore maggior presenza della kermesse canora matuziana all’esterno del Teatro Ariston.

Sono infatti previste moltissime location in giro per la città con il fulcro che sarà ovviamente quello di piazza Colombo, dove il Festival ‘uscirà’ dal teatro, proponendo spettacoli concerti e anche gli ospiti delle serate. Una serie di appuntamenti che, come nel 2020 prenderà il titolo di ‘Tra palco e città’, affidati alla ‘Gruppo Eventi’ di Vincenzo Russolillo che, tra l’altro’, da poco si è visto nuovamente assegnare il Palafiori di corso Garibaldi, dove in queste ore si sta già allestendo ‘Casa Sanremo’.

Tornando al palco di piazza Colombo è ancora da allestire la programmazione artistica ma, visto che sia la Rai che l’amministrazione comunale voglio ‘battere’ la qualità espressa nel 2020, ci attende una serie di appuntamenti che saranno sicuramente di grande interesse. Anche quest’anno il ‘Red Carpet’ sarà ‘green e troverà spazio tra l’Ariston e il Palafiori, dopo l’esperienza ridotta a causa della pandemia dello scorso anno.

Il tappeto verde, quindi, oltre a riempire via Mameli e il primo tratto di via Matteotti, proseguirà fino a piazza Colombo per raggiungere il Palafiori, facendo da ‘trait d’union’ con l’Ariston e con piazza Borea d’Olmo dove, dopo due anni di ‘tamponi’ si tornerà alla location di sempre, con radio e televisioni che si collegheranno nel corso della settimana festivaliera.

Oltre a piazza Borea D’Olmo anche Santa Tecla torna a essere luogo di appuntamenti e manifestazioni nuovamente sotto la gestione di Rai Pubblicità. Il forte, ex carcere matuziano, ha un appeal incredibile e potrà essere una struttura ricettiva di prim’ordine per accogliere turisti e appassionati del Festival.

E, in relazione alle trasmissioni in diretta da Sanremo uno dei luoghi principali sarà il Casinò. Oltre alla sala stampa, infatti, il Teatro del Casinò ospiterà una serie di trasmissioni Rai, che si trasferiranno in massa nella città dei fiori, da dove verranno prodotte e mandate in diretta. Insieme al Casinò una delle location dove saranno ospitate alcune trasmissioni è il Palafiori, senza dimenticare i collegamenti con la Costa Toscana.

Quello della convenzione tra Rai Pubblicità e Comune è il primo passo sul quale si innesteranno i diversi contenuti che verranno resi noti nei prossimi giorni e che animeranno Sanremo per tutta la settimana del Festival. Rispetto al 2020 sono previste ulteriori novità per un evento che ha già fatto registrare il ‘sold out’ in tutti gli alberghi e le strutture ricettive di Sanremo e dell’intero comprensorio.