Dopo le piogge di ieri ecco in arrivo vento forte di burrasca e mareggiate da oggi pomeriggio a domattina

Dopo la perturbazione di cui abbiamo parlato questa mattina (QUI), ora sarà il vento il protagonista delle prossime ore nella nostra provincia e in tutta la Liguria.

Per domani, infatti, Arpal ha diramato l’avviso meteorologico per vento di burrasca forte, che interesserà anche l’intera provincia di Imperia. Per oggi è previsto l’aumento della ventilazione da Nord, sul centro Ponente mentre, nella notte tra oggi e domani, entreranno decisamente i venti. Una progressiva attenuazione della ventilazione è attesa a partire dal pomeriggio di domani.

Da segnalare anche le mareggiate previste per oggi sui capi esposti della nostra provincia mentre domani saranno limitate alle prime ore della giornata e al Levante. Per quanto riguarda la pioggia, come già evidenziato stamattina, nella nostra provincia non si sono registrate cumulate eccessive, che invece sono arrivate sul Levante, con il picco di 176,2 in provincia della Spezia.

La punta massima della precipitazione nell’imperiese si è registrata a Ceriana con 50 millimetri di pioggia caduta, mentre le ‘minime’ a Pieve di Teco e Col di Nava. Vediamo, nel dettaglio, quanta pioggia è caduta dalla mattinata alla tarda serata di ieri: Pieve di Teco 14, Col di Nava 16, Imperia e Diano Marina 27, Pontedassio e Pigna 30, Apricale 33, Castelvittorio e Montalto 34, Triora, Sanremo e Airole 36, Dolcedo 37, Ventimiglia 41, Dolceacqua 44, Seborga 45, Bajardo 48, Ceriana 50.

Alte, per il periodo, le temperature minime della notte nella nostra provincia. La più bassa ai 1.800 metri di Poggio Fearza con 0,5, seguita da Verdeggia con 1,6, Nava 1,7, Colle Belenda 1,8, Gouta 2,9, Triora 4,3, Colle d’Oggia 4,4, Pornassio 5,6, Bajardo e Pieve di Teco 5,7, Rocchetta Nervina 6,2, Pigna 6,7, Airole 7, Ranzo 7,4, Borgomaro 7,8, Pontedassio 7,9, Seborga 8,2, Dolceacqua 8,4, Ventimiglia 9,6, Cipressa 10,1, Diano Marina 10,4, Imperia 11 e Sanremo 11,8.