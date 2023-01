Transitata la perturbazione sulla nostra provincia: scesi tra 20 e 50 millimetri di pioggia, punta massima a Ceriana

Il transito della perturbazione di ieri ha portato pioggia più o meno uniforme su tutta la provincia con punte in alcune zone dell’entroterra di Sanremo. Una boccata d’ossigeno per le riserve d’acqua, ‘assetate’ dall’estate scorsa.

La punta massima della precipitazione si è registrata a Ceriana con 50 millimetri di pioggia caduta, mentre le ‘minime’ a Pieve di Teco e Col di Nava. Vediamo, nel dettaglio, quanta pioggia è caduta dalla mattinata alla tarda serata di ieri: Pieve di Teco 14, Col di Nava 16, Imperia e Diano Marina 27, Pontedassio e Pigna 30, Apricale 33, Castelvittorio e Montalto 34, Triora, Sanremo e Airole 36, Dolcedo 37, Ventimiglia 41, Dolceacqua 44, Seborga 45, Bajardo 48, Ceriana 50.

In lieve rialzo i corsi d’acqua. L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, è salito a +0,40: in questo caso ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5. Il torrente Impero è salito a 0,20 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Anche il torrente Argentina è cresciuto ma a Montalto a 1,81 (livelli di allerta a 5 e 7); in località Merelli a 1,21 (livelli di 3, giallo, e 4,5, rosso). Il torrente Armea, a Sanremo, è a quota 0,26 (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia, a Isolabona è a 0,90 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2) e a Dolceacqua 0,80 (giallo a 4 e rosso a 5). Infine il Roya: ad Airole a 1,49 (giallo 3,9 e rosso a 5) e a Ventimiglia 0,09 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5). Tutti i torrenti sono nuovamente scesi, nelle ultime ore a precipitazione terminata.

Alte, per il periodo, le temperature minime della notte nella nostra provincia. La più bassa ai 1.800 metri di Poggio Fearza con 0,5, seguita da Verdeggia con 1,6, Nava 1,7, Colle Belenda 1,8, Gouta 2,9, Triora 4,3, Colle d’Oggia 4,4, Pornassio 5,6, Bajardo e Pieve di Teco 5,7, Rocchetta Nervina 6,2, Pigna 6,7, Airole 7, Ranzo 7,4, Borgomaro 7,8, Pontedassio 7,9, Seborga 8,2, Dolceacqua 8,4, Ventimiglia 9,6, Cipressa 10,1, Diano Marina 10,4, Imperia 11 e Sanremo 11,8.

Sul fronte dei danni, per fortuna, nel corso della notte non se ne sono registrati e, al momento il transito della perturbazione sembra aver portato solo quelli della Statale 548 in frazione Glori a Molini di Triora e la caduta del pino sulla Provinciale 71 a Ventimiglia, di ieri sera.