Scontri tra tifosi in autostrada, Berrino (FdI): “Forse il Pd vorrebbe estendere il daspo anche ai partecipanti ai rave?”

“La vicenda rave party al Pd non è proprio andata giù. La domanda se avremo la stessa veemenza con gli ultras dimostrata per i rave, che secondo Borghi aveva 'bloccato' solo un capannone, però fa pensare. La normativa sulle frange violente del tifo in Italia c'è, esiste e viene applicata ad ogni partita. I daspo sono migliaia. Forse il Pd vorrebbe estendere il daspo anche ai partecipanti ai rave? Sicuramente bisognerà intervenire ulteriormente nell'interesse dello sport e della maggior parte dei tifosi. Ma paragonare il fenomeno rave a quello ultras, vuol dire non conoscere nessuna delle due fattispecie, significa non comprendere le dinamiche che ci sono alle spalle né quello che di sbagliato muove i due fenomeni. Ma tant'è, la si 'butta in caciara' tanto per dir qualcosa. In ultimo ricordo, molto sommessamente, che fino a tre mesi fa il governo del Pd nulla ha fatto per migliorare la stretta attuata nel 2019 dal decreto sicurezza”.

Lo dice il senatore di Fratelli d'Italia, Giovanni Berrino.