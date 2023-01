Sanremo: al via gli open day all'istituto tecnico per il Turismo e Professionale Sociosanitario “Ruffini-Aicardi”

Open day all'istituto tecnico per il Turismo e Professionale Sociosanitario. L'invito è rivolto agli studenti delle terze medie e alle loro famiglie nel momento della scelta della scuola superiore.

Docenti e studenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo e Professionale per i Servizi alla Sanità e Assistenza Sociale saranno presenti nel nuovo plesso scolastico al Mercato dei Fiori di Valle Armea mercoledì dalle 14.30 alle 17 e sabato dalle 10 alle 16 per fornire informazioni sui due corsi di studio, su progetti e “curvature” che caratterizzano l’offerta didattica dell'istituto “Ruffini-Aicardi” e per accompagnare gli ospiti nella visita del plesso.