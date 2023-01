Bordighera: causa maltempo, rinviata a data da destinarsi la manifestazione di domani 'La Befana Bordigotta'

La manifestazione commerciale 'La Befana Bordigotta' prevista a Bordighera per domani, domenica 8 Gennaio, con la strada principale via Vittorio Emanuele II chiusa al traffico, è stata rimandata a data da definirsi, in considerazione delle previsioni meteo non buone. La Confesercenti inoltre informa che la rete dei negozi offrirà buone occasioni di shopping con l’inizio periodo dei saldi e prosegue con successo e viene comunque confermato il mercatino nella centrale corso Italia con il 'Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania' organizzato unitamente a 'Espansione Eventi'.