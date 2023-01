Sanremo: troppi furti in abitazione, a San Bartolomeo i residenti costituiscono un gruppo di vigilanza

Con queste parole viene annunciata la nascita di un gruppo di vigilanza creato dai cittadini residenti in zona San Bartolomeo dove ultimamente si sono registrati diversi furti in abitazione in particolare in strada Gozo Inferiore e Superiore.

“ La sicurezza privata è una tematica sempre più sentita all’interno dell’opinione pubblica. Il primo rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia realizzato sal Censis sottolinea che oltre il 32% delle famiglie percepisca un alto rischio di criminalità nella zona in cui vive ”.

“Le famiglie sono preoccupate di questa escalation - aggiungono i promotori dell'iniziativa - la cittadinanza locale (oltre 40 nuclei famigliari) ha costituito un gruppo di vigilanza per presidiare il territorio e anticipare eventuali problemi. Non si tratta di farsi giustizia da se ma collaborare con eventuali società di vigilanza privata e con le forze dell’ordine che non sempre riescono a presidiare le ore notturne, come peraltro in altre zone collinari”.