Una sfida a premi per 'Arriva la Befana' questa sera al San Marco di Bordighera

In occasione del 6 gennaio, la direzione artistica di Dany Animation staff, propone un evento serale all'insegna del divertimento e del buon cibo. La cena a tema dell'epifania sarà arricchita da una sfida a premi in base alle abilità artistiche dei partecipanti.

'Canta, balla o sfila in maschera' è il target per concorrere alla vittoria dei premi in palio. La location che ospita l'evento è il San Marco di Bordighera dove si potranno gustare le prelibatezze del ristorante e della pizzeria, dove vi sarà anche la possibilità di consumare un drink dopo cena.

Info e contatti Dany 333 4930065 oppure San Marco 0184 1914526.