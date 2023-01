Grande successo il secondo concerto In Teatro Comunale dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia (foto)

Numerosi gli applausi per i Flautonauti con la direzione di Mº Marco Moro e per la scuola di Danza Borgo Antico, diretta dalla Mº Enza Chiappalone che hanno creato un intermezzo interessante ed entusiasmante. Durante il Concerto si sono esibiti i bambini della scuola di Santa Marta che hanno aderito durante gli anni ai vari progetti musicali didattici totalmente gratuiti portati avanti nelle scuole dalla filarmonica sotto la guida del Mº Franco Cocco e si sono esibiti anche i giovani ragazzi del Laboratorio di Musica d’insieme Gratuito 'Suoniamo Insieme' che ogni anno viene organizzato, sempre dalla Filarmonica, per avvicinare tutti i giovani musicisti al mondo musicale con cadenza settimanale. Infine, si sono potute degustare le magnifiche Castagnole De.Co. offerte al pubblico da parte del circolo della castagnola. Quest’ultimo, vedendo l’entusiasmo con il quale viene portato avanti tutto il progetto del Laboratorio Musicale Gratuito “Suoniamo Insieme”, ha deciso di devolvere il banchetto delle offerte a loro dedicato alla Filarmonica per l’acquisto di una Fotocopiatrice.