Bordighera: oggi e domani di fronte alla stazione i percorsi 'gourmet' organizzati da Confesercenti

La ‘Befana bordigotta’ ha creato quest’anno nuove sorprese con nuovi eventi e nuovi programmi, per allungare sempre più il periodo festivo.

Oltre alla tradizionale fiera ‘Christams Quest’, in attività fino a domenica nel salotto centrale di corso Italia con numerosi espositori e diversa animazione, la Confesercenti ha voluto creare un angolo ‘Bordighera Gourmet’, con la rete di ‘Fattorie di Gusto’.

Dalle 11 e fino a sera, oggi e domani sulla piazza pedonale davanti alla stazione, ci saranno diversi percorsi gourmet, curati dallo chef del ‘Bistrot Monet’, dal bar Nadia e dalla panetteria Sant'Antonio con live cooking su griglia, pizze, offerta take away con ‘Club sandwich’ e piatti con i prodotti direttamente provenienti dalle ‘Fattorie di Gusto’:

- azienda agricola ‘La Ciapeleta’ di Ventimiglia, con produzione di verdure colorate;

- Agrifermenteria ‘Cornus’ di Rezzo, con produzione di formaggi artigianali;

- azienda agricola ‘Cristina Armato’ di Lucinasco, per la produzione di olio Dop.

In abbinamento alle ‘Fattorie di Gusto’ ci saranno cocktail , birre artigianali Balladin e la ‘Champagneria Pommery’ con musica e divertimento. Nei negozi del centro, in diverse vetrine, ci saranno in esposizione composizioni agricole delle ‘Fattorie di Gusto’:

- frantoio ‘Sant'Agata Oneglia’ di Imperia;

- frantoio Sergio Marchetti ‘Aia de Mà’ di Imperia

- azienda agricola ‘Cristina Armato’ di Lucinasco.

“Abbiamo creato, in strettissima collaborazione e con il grande impegno di produttori e alcuni ristoratori locali e commercianti di Bordighera – ha detto il segretario di Confesercenti, Sergio Scibilia - una tavolozza di colori e di profumi che porta a guardare le particolarità del nostro panorama con occhi diversi dal solito. Abbiamo voluto raccontare con dettagli più classici e creativi, per far fermare lo sguardo sui capolavori realizzati da maestri Chef, sommelier, pasticceri, contadini e produttori agricoli, per trasmettere ricercatezza, salute e poter stupire anche i gourmand più esigenti”.

‘Fattorie di Gusto’ è per Confesercenti una nuova avventura che parte dalla terra delle nostre colline e montagne, dalla ricerca delle ricette locali, dalla freschezza delle materie prime, passando alle vetrine dei negozi del centro, per concludersi con le degustazioni, alla scoperta delle eccellenze della Riviera dei Fiori, con tocchi di sapori internazionali.