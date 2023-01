A Ventimiglia nasce 'The Lab', Palmero: "Ci confrontiamo su progetti innovativi per cambiare in meglio il territorio" (Foto e video)

A Ventimiglia, una volta alla settimana, un gruppo di persone, prevalentemente giovani, si incontrano in via Gramsci 4 per parlare dei problemi della città e, al contempo, scambiarsi idee e proposte per trovare insieme progetti concreti ed innovativi che possano cambiare in meglio il territorio. Si tratta di The Lab, un’iniziativa che vede come referente Giuseppe Palmero, ex consigliere comunale dell’amministrazione Scullino.

“The Lab è un laboratorio di innovazione urbana” - spiega Giuseppe Palmero - “E’ un gruppo di ragazzi e ragazze che scelgono di mettersi in gioco, di non rinunciare alla possibilità di cambiare questo territorio bellissimo ma anche un po’ rimasto indietro nel tempo. Ci vediamo nella sede in via Gramsci 4 a Ventimiglia per mettere sul tavolo nuove tematiche, nuovi argomenti e anche vecchi problemi ma tutto filtrato sotto la luce dell’innovazione. L’obiettivo è portare progetti nuovi e realizzabili che possano veramente cambiare la nostra società in meglio”.

Durante gli incontri vengono affrontati diversi temi come ambiente, energia, tecnologia, rifiuti, viabilità, infrastrutture, decoro urbano e trasporto pubblico: “Parliamo e ci confrontiamo su tutto quello che può essere un’innovazione per il nostro territorio” - sottolinea Palmero - “Si cercherà un modo per concretizzare i progetti e per proporli poi in campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative. Il primo tema trattato è stato l’energia. Abbiamo parlato di comunità energetiche rinnovabili”.

Ieri sera si è tenuta la prima riunione del nuovo anno: “Abbiamo iniziato l’anno alla grande parlando di trasporto pubblico e mobilità sostenibile” - commenta Giuseppe. “Tutti i ragazzi che hanno una passione, un talento o una capacità, dovuta ad un’esperienza lavorativa o a un percorso di studi, e che desiderano metterle in gioco per il bene del territorio sono i benvenuti" - conclude - “Vi aspettiamo”.