Ventimiglia, The Lab lancia un concorso di idee per migliorare le vie pedonali (Foto)

"Un concorso di idee aperto a tutti, in grado di sintetizzare le proposte più ambiziose e ricercate per migliorare l’estetica delle vie e delle aree pedonali di Ventimiglia”. E’ l’iniziativa lanciata da The Lab, un'associazione formata da giovani ventimigliesi e non solo che desiderano migliorare l'arredo e la rigenerazione urbana dell’estremo Ponente ligure - “Una volta raccolte le idee, queste verranno presentate sia ai cittadini, coinvolti così attivamente nello sviluppo del territorio, sia alla futura amministrazione comunale”.

Lo scopo è rendere più bella e vivibile la città: “La rigenerazione urbana è una sfida che coinvolge tutta la comunità. L’urbanistica tradizionale, incentrata a massimizzare la quantità a scapito della qualità, appare anacronistica e certamente superata. Al contrario, le città necessitano di trasformare il proprio costruito all’insegna della sostenibilità, per uno sviluppo equilibrato del territorio. Da qui nasce la necessità di restituire le vie del centro ai cittadini, strappandole al traffico e alla frenesia rumorosa dei giorni nostri. Farlo non consente solo di avere una città più vivibile, tranquilla e ordinata, ma anche di ridurre l’inquinamento, atmosferico e acustico, di Ventimiglia. La pedonalizzazione rappresenta, pertanto, il miglior modo per trasformare una via caotica e trafficata in un centro di aggregazione pulsante, rigoglioso e salutare. Le tre nuove vie pedonali di Ventimiglia (via Ruffini, via Aprosio e via Biamonti) sono state realizzate proprio per questo motivo, pur, tuttavia, risultando ad oggi ancora incompiute. Infatti, la mancanza di verde, di sedute e più in generale di arredo urbano, non rende giustizia al grande potenziale urbanistico e sociale di queste nuove realtà. Occorre, dunque, ripensarne l’estetica e la funzione, in modo da ottenere quel modello di piazza urbana di cui la nostra città avverte fortemente il bisogno” - spiegano i ragazzi e le ragazze di The Lab.

The Lab si rivolge, perciò, ad esperti per realizzare un lavoro a regola d'arte per il bene della città: “Non è possibile, riteniamo, affidarci solamente al semplice buon gusto soggettivo di un’amministrazione, per questo ci rivolgiamo a figure professionali esperte e talentuose che possano realizzare un lavoro a regola d’arte e con una visione di città più ampia ed equilibrata. Designer, architetti, geometri, studenti e artisti di Ventimiglia hanno così la possibilità di realizzare una trasformazione esteticamente appagante e funzionalmente innovativa grazie al proprio talento e al proprio percorso professionale. Questo è l’obiettivo del nostro progetto, un concorso di idee aperto a tutti, in grado di sintetizzare le proposte più ambiziose e ricercate” - sottolineano i giovani membri di The Lab.

I giovani di The Lab hanno già preparato qualche 'rendering prova' per far capire ai cittadini la loro idea ma cercano un progetto funzionale e utile alla comunità: “La somma dei vostri progetti concreti e dei vostri suggerimenti, produrrà non solo una base di partenza per la trasformazione delle vie in questione, ma anche un metodo di lavoro replicabile per i futuri lavori in altri quartieri della città” - specificano - “Invitiamo dunque tutti coloro che si sentono parte della comunità locale, perché vivono quotidianamente il centro cittadino e avvertono la necessità di un miglioramento, a dedicare parte del proprio tempo e della propria creatività alla trasformazione positiva di Ventimiglia, ognuno con i mezzi di cui dispone. Il risultato andrà a beneficio di tutti i cittadini. Chi vorrà potrà inviare le proprie idee in qualsiasi formato a info@thelab.solutions. Saranno pubblicate sul sito di The Lab e coperte da copyright. Dopo le elezioni comunali, saranno inviate alla nuova amministrazione per iniziare il concorso”.

The Lab è un 'think tank' di giovani che si confrontano settimanalmente in via Gramsci 4 a Ventimiglia per rendere un posto migliore la città in cui vivono. “The Lab è nato per dar voce ai giovani del Ponente ligure. Ci incontriamo ogni settimana per discutere dei problemi delle nostre città e provare ad offrire soluzioni concrete. Partecipano ragazzi di tutte le età con tante idee e tanto entusiasmo, non ci interessano i vecchi modi di fare politica perché abbiamo visto che negli anni si sono rivelati fallimentari” - dichiara Giuseppe Palmero, tra i promotori di The Lab - “L’idea del concorso è nata dall’esigenza di ripensare le aree pedonali di Ventimiglia, che rappresentano una grande opportunità per il centro ma allo stato attuale appaiono grigie e spoglie. Dopo una serie di sopralluoghi e un dialogo con i commercianti, siamo pronti a partire con un concorso di idee per raccogliere spunti e immagini per ripensare l’estetica e la funzionalità di queste aree pedonali. Ci rivolgiamo a tutti, in particolare ai giovani professionisti che lavorano in zona, per ottenere progetti nuovi e freschi che cambieranno il volto del centro cittadino. Lo stesso modello di partecipazione può applicarsi anche agli altri comuni del comprensorio, siamo pronti per estendere il progetto anche a Vallecrosia e a Bordighera".