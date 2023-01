Brutta disavventura, oggi pomeriggio per un turista tedesco che stava viaggiando con un furgone e, al traino, un rimorchio in zona Peirona a Santo Stefano al Mare.

Per cause ancora in via d’accertamento, il rimorchio si è staccato ed è finito contro la cancellata di una villa. Per fortuna non si sono registrati feriti ma solo alcuni danni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Santo Stefano al Mare.