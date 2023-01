Sanremo: prima giornata di saldi ok in città dopo un dicembre da +10% rispetto allo stesso mese del 2021

‘Buona la prima’: è andata bene la prima giornata di saldi a Sanremo dove, come in buona parte d’Italia sono scattate oggi le vendite di fine stagione. Quest’anno il via ai saldi parte con un momento ancora di festa e lo dimostrano le immagini di via Matteotti stracolma di gente, tra residenti e turisti.

I commercianti matuziani hanno confermato una buona partenza delle vendite odierne, con la possibilità che possano ulteriormente migliorare domani (Epifania) e nel lungo weekend fino a domenica, come confermatoci da Antonio Fontanelli di Federmoda: “La città è piena – ha detto – e oggi abbiamo visto un ottimo flusso per i saldi, anche se già ieri in molti ce li chiedevano. La cosa più importante sarebbe il loro spostamento ma, per far questo dobbiamo combattere con i ‘colossi’ dell’on line e servirebbe una legislazione ben definita”.

Le prime ore, rispetto allo scorso anno? “Simili, anche se forse un meglio del 2022, anche per il weekend decisamente più lungo. Sanremo, come in tutte le località della riviera, in questo periodo c’è pieno di turisti come agosto”. Ora due mesi di saldi fino al Festival: “Avremo ‘Saldi di gioia’ in occasione della kermesse canora e ci auguriamo che sia di lavoro importante, anche perché arriva alla fine di una stagione in cui il commercio ha sofferto un po’”. Il periodo delle feste di fine anno è stato comunque positivo: “Assolutamente si con una conferma dello scorso anno, ma per molti anche con l’incremento del 5/10%”.

Sulla stessa linea Luca Lombardi: “Siamo partiti bene – ci ha detto – anche se sul tardi. Abbiamo avuto un buon ritmo di lavoro ma siamo certi che, da domani a domenica andrà meglio. E’ andata bene anche a dicembre e siamo soddisfatti”. I problemi dell’on line si fa sentire? “Noi non lo avvertiamo molto anche se è una concorrenza che esiste, soprattutto con le svendite come il Black Friday”. Ora il mirino è puntato sul 2023 con i saldi che arriveranno al Festival: “Termineremo con ‘Saldi di gioia’ quando vivremo un momento importante per ‘pulire’ i magazzini ma avremo già i capi estivi”. Un sorriso in più per i commercianti dopo due anni difficili legati alla pandemia: “Siamo soddisfatti dopo aver tirato la cinghia, ma i sacrifici ci hanno premiato”.

Nel corso del pomeriggio gli acquisti nella prima giornata di saldi è stata allietata anche dalla banda matuziana ‘Canta e Sciuscia’ mentre, come sempre, per i molti turisti non sono mancati i classici ‘selfie’ di fronte all’Ariston e alla statua di Mike Bongiorno. Il weekend delle svendite di fine stagione è iniziato bene e da questa sera alberghi e seconde case si sono nuovamente riempite, con i turisti pronti per il lungo fine settimana.