Oggi al via i saldi anche nella nostra provincia: Confesercenti "Importante comprare nel negozio sotto casa"

Iniziano oggi i saldi invernali, il primo grande appuntamento commerciale del 2023, che proseguirà fino al 18 febbraio.

“Come ogni anno – interviene la Confesercenti provinciale - il periodo dei saldi è un tema di primaria importanza, non solo per il settore abbigliamento, calzature e accessori, che registrano importanti flussi di clienti, ma anche per altri settori del commercio e della ristorazione movimentati in generale dalle persone che si muovono ed affluiscono nella nostra provincia”.

L’associazione di categoria auspica che i saldi siano un'occasione per incentivare lo shopping ‘sotto casa’ nei negozi di prossimità: “Acquistare in negozio – prosegue - è simbolo di garanzia di una miglior esperienza d’acquisto oltre a costituire un gesto concreto di solidarietà per la nostra comunità commerciale. Siamo a disposizione delle attività commerciali per fornire il cartello da esposizione dei saldi, un cartello che dovrà essere esposto ben visibile dall’esterno del negozio in modo che ne annunci l'attuazione ottemperando alle normative di legge”.