Coronavirus: oggi numeri in deciso calo in regione e provincia, due i morti (uno a Sanremo e uno a Bordighera)

Calano i tamponi e, conseguentemente, anche i nuovi casi di Covid in Liguria, che oggi sono 353, dei quali 44 in provincia di Imperia, 57 nel savonese, 173 a Genova e 79 a La Spezia.

I tamponi eseguiti oggi in regione sono stati 3.517 dei quali 617 molecolari e 2.900 antigenici rapidi. Tasso di positività in diminuzione, al 10,03%, due punti percentuali in meno di ieri.

Calano decisamente oggi i ricoverati in regione e arrivano a 353, ovvero 31 in meno di ieri, dei quali 10 (+1) in terapia intensiva. In Asl 1 Imperiese sono 48 (4 in meno di ieri), dei quali 4 in terapia intensiva (=).

Oggi vengono segnalati altri 10 morti in Liguria (tra il 20 dicembre e il 2 gennaio). Di questi 2 sono deceduti nella nostra provincia (un uomo di 83 anni a Sanremo e una donna di 93 a Bordighera). Continuano a calare le persone in isolamento domiciliare: sono 4.211 (-82).

Sotto il bollettino odierno