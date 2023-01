Bordighera: Saint Charles, rotonda Sant'Ampelio, campo Zaccari e Passeggiata a mare, le sfide secondo Trucchi

"L'anno 2023 appena iniziato sarà per Bordighera, come per numerosi altri Comuni, un anno importante poiché in Primavera si svolgeranno le elezioni amministrative. Alcune pratiche di importanza fondamentale per la vita della nostra comunità sono tuttora irrisolte oppure avviate ma gravate da dubbi e interrogativi e sicuramente dovranno essere affrontate dalla nuova Amministrazione che con l'inizio della Estate si insedierà". Ad intervenire toccando alcuni punti di quello che andrà risolto dalla nuova amministrazione è Giuseppe Trucchi di 'Semplicemente Bordighera'.

1) Il processo di privatizzazione del nostro Ospedale S.Charles è in attesa di definizione. Da anni stiamo aspettando la firma del contratto con la Società che lo dovrà gestire. Purtroppo nei giorni del Natale è scomparso il dr. Mazzantini, illustre medico che come dirigente ICLAS da tempo si interessava con competenza e disponibilità della pratica. Comprensibilmente avremo necessità di riprendere in mano le procedure già avviate. La speranza è che Regione e Asl tengano presente la grande difficoltà che il nostro territorio sta attraversando relativamente alla assistenza sanitaria territoriale e ospedaliera, della quale speriamo il Sindaco si possa fare interprete in modo significativo.



2) La rotonda di S. Ampelio è in attesa delle decisioni definitive dopo il supplemento di perizia che si dovrebbe concludere a Febbraio. Come è noto la perizia conclusasi lo scorso anno aveva avanzato chiare analisi circa le quote altimetriche e le soluzioni correttive da apportare. Ad oggi gli spazi sottostanti la Rotonda non sono utilizzabili e la nostra Amministrazione attende gli esiti dei supplementi di perizia. Purtroppo dopo tanti anni il tema Rotonda è ancora aperto.



3) Il Campo Sportivo Zaccari da molto tempo è in attesa di interventi urgenti di ristrutturazione. La regione ha fatto promesse ma ad oggi poche sono state le reali concretizzazioni. La nostra Amministrazione forse dovrebbe farsi parte attiva con più energia per difendere un bene fondamentale per la attività sportiva di ragazzi ed adulti.



4) La Passeggiata Mare vede come ormai prossimo l'avviarsi di un progetto che riguarda lavori su un primo lotto. Il dibattito in Città pare evidenziare preoccupazioni circa alcuni aspetti delle realizzazioni previste. Inoltre lo svolgersi di tali lavori in periodo primaverile estivo potrebbe creare non poche difficoltà per le attività turistiche.



Ho voluto segnalare alla pubblica opinione - conclude Trucchi - quelle che, secondo me, insieme alla ricostruzione della scuola gravemente lesionata dall'incendio della scorsa estate, sono i più importanti problemi amministrativi che potranno essere oggetto di dibattito pre-elettorale e che successivamente diverranno elementi qualificanti dell'impegno della nuova Amministrazione".