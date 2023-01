Coronavirus: oggi risalgono i numeri in regione e provincia, nell'ultima settimana di dicembre 6 morti tra Imperia e Sanremo

Dopo il classico calo del lunedì, oggi tornano a salire i nuovi casi di Covid in Liguria, che oggi sono 585, dei quali 76 in provincia di Imperia, 91 nel savonese, 292 a Genova e 126 a La Spezia.

Casi in aumento anche per il rialzo dei tamponi eseguiti: sono stati 4.838 dei quali 805 molecolari e 4.033 antigenici rapidi. Tasso di positività in aumento, al 12,09%.

Oggi i ricoverati in regione calano e arrivano 384, ovvero 6 in meno di ieri, dei quali 9 (=) in terapia intensiva. In Asl 1 Imperiese sono 52 (2 in più di ieri), dei quali 4 in terapia intensiva (=).

Oggi vengono segnalati 7 morti in Liguria (tra il 23 e il 31 dicembre). Di questi 4 sono deceduti all’ospedale di Imperia (tre donne di 81, 88 e 98 anni e un uomo di 84) e 2 in quello di Sanremo (uomini di 79 e 90 anni). Continuano a calare le persone in isolamento domiciliare: sono 4.293 (-217).

Sotto il bollettino odierno