Vallebona, chiesa di San Lorenzo gremita per il concerto d’organo Agati (Foto e video)

Chiesa parrocchiale di San Lorenzo gremita per il concerto d’organo Agati andato in scena, ieri sera, a Vallebona. Il 2023 si è infatti aperto con l'esibizione di Michele Croese che ha proposto "le quattro stagioni" di Vivaldi.

I presenti hanno così potuto ascoltare "Le stagioni" di Vivaldi in una trascrizione per organo Agati realizzata da Michele Croese, che ha iniziato con il concerto N.o 1 "La Primavera", allegro, largo e pianissimo, e poi ha eseguito la "Danza Pastorale", allegro. Ha proseguito con il concerto N.o 2 "L'estate", allegro ma non molto adagio-allegro e presto. In seguito ha fatto ascoltare il concerto N.o 3 "L'autunno", allegro e adagio molto, e la "La caccia", allegro. Infine ha eseguito il concerto N.o 4 "L'inverno", allegro non molto e largo.

"La chiesa era piena ed è venuta tanta gente da fuori. Sono contenta perché le persone devono scoprire che Vallebona è proprio bella" - commenta il sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi - "L'organo a canne ha un suono davvero fantastico. Con questo evento abbiamo voluto dare un messaggio di speranza e di apertura e soprattutto dare importanza e lustro a uno strumento che non ha quasi nessuno e che viene suonato divinamente dal maestro Michele Croese”.

"Da quando sono sindaco, con le amministrazioni che ho guidato, ho cercato sempre, prima di tutto, di creare una comunità più coesa e armoniosa, che è la base per poi far mostrare la bellezza del paese, per renderla messaggera delle tante cose belle che ha Vallebona, però prima di tutto deve partire da noi e dal nostro cuore" - sottolinea il primo cittadino - "Negli eventi estivi quest'anno abbiamo ripreso Vallebon'Arte proprio per mostrare quanto è bello il paese con le opere d'arte e durante gli eventi natalizi abbiamo voluto ospitare il concerto di Troubar Clair, il 26 dicembre, nella splendida cornice dell’Oratorio, e quello della Banda Musicale di Vallebona in chiesa ma soprattutto il concetto d'organo Agati, il primo di gennaio, nella chiesa di San Lorenzo con il maestro Michele Croese, proprio per dare voce alla bellezza dell'organo della nostra chiesa e farlo conoscere a tutti coloro che erano presenti affinché potessero poi essere ambasciatori della bellezza vallebonenca. Con questo evento abbiamo centrato il tiro. Potrebbe essere il primo di un appuntamento fisso: l'idea è che l'organo suoni musica di speranza, di apertura e di gentilezza, come quella suonata oggi dal maestro Croese, ogni primo gennaio".

L'evento, che ha dato il via al nuovo anno, rientrava nel calendario degli appuntamenti proposti per le festività natalizie dal Comune: “Natale a Vallebona”. Venerdì 6 gennaio verrà, invece, organizzato il primo Biketour della Befana che partirà dalla rotonda di Sant'Ampelio a Bordighera. Nel pomeriggio per i più piccoli verrà proposto “Al fuoco la Befanina” e infine verrà esposta la mostra collage del gruppo fotografiaAMO nella loggia dell'Aria.