Tante persone al '1° cimento invernale bordigotto' organizzato dal San Marco (Foto e video)

Nella città delle palme, ieri, è andato in scena il “1° cimento invernale bordigotto”. Tante persone, a Bordighera, hanno partecipato all'iniziativa proposta dal titolare del San Marco, Beach e Gourmet, Gianni Calleri il primo giorno del 2023 per sfidare i rigori dell’inverno e come buon auspicio per l’anno nuovo.

Moltissimi pure gli spettatori che hanno ammirato e sostenuto gli impavidi, che nonostante il tempo nuvoloso e uggioso, hanno deciso di iniziare l'anno nuovo tuffandosi in mare davanti al San Marco Beach.

Per l'occasione sono stati premiati chi è arrivato da più lontano, la più giovane, il più giovane, la meno giovane, il meno giovane e il gruppo più numeroso. A conclusione dell'evento è stato offerto un rinfresco a tutti, temerari e spettatori, dallo stabilimento balneare situato sul Lungomare Argentina a Bordighera dal 1934. E' riuscita perciò la prima edizione dell’evento pensato per cominciare in allegria il nuovo anno.