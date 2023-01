Al via il '1° cimento invernale bordigotto', Calleri: "Nuova tradizione al San Marco" (Foto e video)

Nella città delle palme domani si terrà il “1° cimento invernale bordigotto”. Un’iniziativa proposta dal titolare del San Marco, Beach e Gourmet, Gianni Calleri. “Avevamo uno stabilimento a Sanremo, il Nettuno, dove per tradizione lo facevamo da sempre, ora però sono tornato a Bordighera, da quattro anni, subentrando a mia madre, e così ho pensato di proporre l’iniziativa nella città delle palme visto che finora, almeno ufficialmente, non si faceva con l'obiettivo di iniziare una nuova tradizione. La mia famiglia gestisce lo stabilimento balneare dal 1976” - spiega Gianni Calleri - “E’ una tradizione che era nata per sfidare i rigori dell’inverno e come buon auspicio per l’anno nuovo”.

“Avevamo già fatto un’edizione prima del Covid ma poi a causa della pandemia non siamo più riusciti a riproporla, quest’anno ci sarà visto che non ci sono più le restrizioni e speriamo che possa diventare una nuova tradizione bordigotta” - afferma Calleri - “Premieremo chi arriverà da più lontano, la più giovane, il più giovane, la meno giovane, il meno giovane e il gruppo più numeroso, perché abbiamo contattato le palestre, la piscina e le scuole di danza. Inoltre abbiamo comunicato l’evento alla Capitaneria di Porto e al Comune. Alla conclusione sarà offerto un aperitivo e vi sarà un brindisi per augurare buon anno”.

La prima edizione dell’evento pensato per cominciare in allegria il nuovo anno inizierà alle 10.30 con le iscrizioni dei partecipanti e poi alle 11 tutti gli impavidi si tufferanno in mare proprio davanti al San Marco Beach. “Lo slogan della manifestazione è ‘Hic sunt leones’, cioè ‘Qui ci sono i leoni’ " - dice Gianni Calleri - “È rivolta a tutti coloro che vogliono partecipare festosamente per augurarsi un buon anno, chi vorrà tuffarsi in acqua potrà iscriversi sul momento al San Marco".

A seguire un rinfresco per tutti, temerari e spettatori, offerto dallo stabilimento balneare situato sul Lungomare Argentina a Bordighera dal 1934.