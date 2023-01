Sanremo: un 'Cimento' c'è stato comunque, 15 temerari hanno fatto il bagno ai 'Tre Ponti' (Foto)

Capodanno bagnato capodanno fortunato 2023. Nonostante l’assenza del ‘Cimento’ ufficiale, si è rinnovata la tradizione di quello del Levante ai ‘Tre Ponti’ di Sanremo.

Anche se sotto la pioggia è tornato in zona ‘Tre Ponti’ il ‘Cimento’ del gruppo ‘Nuotatori Vagabondi’ che, dopo una pausa, ha ritrovato il piacere di festeggiare il nuovo anno con un tuffo nelle limpide acque del levante matuziano. Le miti temperature del periodo (11 gradi quella dell’aria) hanno anche consentito al gruppo di rimanere in spiaggia per brindare e banchettare in allegria.

I ‘Nuotatori Vagabondi’, regolarmente ed in tutte le stagioni, praticano i ‘bagni’ con qualsiasi temperatura. Sotto l'elenco dei coraggiosi che hanno preso parte al tuffo del primo dell'anno. I più maturi: Marisa Monteventi (83 anni) ed Emanuele Sciorato (87 anni ex giocatore di calcio professionista).

Gli altri: Rosanna Monteventi, Gian Carlo Bettinelli, Lello Vallefuoco, Sandra Rambaldi, Bettina Sciorato, Monica Viale, Luca Lombardi, Patrizia Cenati (la biondina), Giuseppe Carabalona, Francesca Buscaglia, Luca Siccardi, Patrizia Murineddu e Riccardo Gracci.