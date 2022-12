Sanremo: allegria, musica e il tributo a Raffaella Carrà per il Capodanno al Roof Garden del Casinò

Saranno i ‘Baluba Shake’, con lo show ‘Rumore’ (tributo a Raffaella Carrà) e il corpo di ballo ‘Gran Casinò’ con il Dj set con Franco Frassi, ad allietare il ‘Gran Galà’ di Capodanno al Casinò di Sanremo.

Costituiranno la colonna sonora dell’elegante e divertente festa organizzata per salutare il 2023 che arriva. In un Roof Garden splendidamente addobbato i migliori clienti del Casinò trascorreranno una serata indimenticabile dove l’allegria, la musica, la bellezza sapranno essere coinvolgenti. La scelta musicale si alternerà tra la beat generation, gli indimenticabili successi del Festival di Sanremo per poi ‘mixare’ con il Dj set di Franco Frassi.

Emozionante lo show ‘Rumore’, dedicato alla Raffaella nazionale che ne ripercorrerà non solo le canzoni ma anche gli abiti e i balli più iconici. Una serata a invito, da tempo ‘Sold Out’, all’insegna delle bollicine, della fortuna e della spensieratezza per iniziare con grande entusiasmo l’anno nuovo.

Al ristorante ‘Bistrot’ della sala Biribissi sarà invece possibile cenare alla carta, sempre con l’intrattenimento musicale. Per prenotazioni 0184595260.