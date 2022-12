Tribunali soppressi, Berrino e altri senatori di Fratelli d'Italia reclamano la riapertura

I senatori di FdI Rapani, Orsomarso, Sisler, Berrino e Liris hanno depositato l’atto di sindacato ispettivo 1-00015 in cui, vengono ricordate le disfunzioni create in Calabria, Liguria, Sicilia, Abruzzo, Piemonte e in altre regioni italiane a seguito della riforma della revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Unitamente si ripercorrono le ragioni dell’esigenza di assicurare la prossimità geografica degli uffici giudiziari, specie là dove si debba salvaguardare la necessità pratica di consentire alla cittadinanza la possibilità di fruire di un servizio agilmente raggiungibile sul piano territoriale e si debba offrire alla popolazione un presidio di legalità attiva.