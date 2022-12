Riapertura del Tribunale a Sanremo: Liguria Popolare sostiene l'iniziativa del Senatore Gianni Berrino

Liguria Popolare ha espresso soddisfazione per l’iniziativa del senatore Gianni Berrino, volta a consentire la riapertura del Tribunale di Sanremo.

Lo stesso, secondo in Liguria per importanza e carichi di lavoro, originati dalla vicinanza al Confine e dalla presenza di nuclei di criminalità organizzata sul territorio, era stato soppresso nel 2013 insieme alla sua sezione distacca di Ventimiglia, per essere accorpato a quello di Imperia, ultimo in Regione per numeri e carichi di lavoro.

“Una chiusura iniqua – evidenzia Liguria Popolare - che non ha portato alcun risparmio ma, anzi, maggiori oneri e disagi per l’utenza e costi indotti per tutti gli operatori a cominciare dalle forze dell’ordine, oltre che un abbassamento della guardia, congiuntamente al depotenziamento del Commissariato, rispetto ai fenomeni criminali”.

Il capogruppo in Consiglio Comunale, Piero Correnti, insieme al Consigliere Artioli, ha ringraziato il senatore Berrino invitandolo a proseguire nella sua azione politica fino al raggiungimento del risultato, di modo da assicurare il giusto accesso alla Giustizia per l’utenza e l’innalzamento della soglia di attenzione rispetto al contrasto della criminalità.

Il coordinatore regionale di Liguria Popolare, Antonio Bissolotti, ha confermato la sua più ampia disponibilità a sostenere a livello politico in ogni sede la attività del senatore Berrino, candidato di coalizione nel collegio unico uninominale, di cui condivide impegno e obiettivi politici.