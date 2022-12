Il viaggio dell'oculista sanremese Franco Lupi in Nepal: le emozioni nel visitare i poveri di quei territori

E' una storia emozionante quella che Franco Lupi, oculista di Sanremo, racconta a '2 ciapetti con Federico'. Nelle scorse settimane infatti è stato protagonista di un viaggio in Nepal, dove si è recato per visitare agli occhi i poveri di quei territori. Bambini e anziani che vivono in condizioni precarie, senza alcun agio in un territorio dalle condizioni climatiche particolari, ma che non perdono mai il sorriso ed il senso dell'altruismo.

Franco Lupi, intervistato da Federico Marchi, narra queste giornate vissute al fianco dell'alpinista imperiese Lorenzo Gariano e ad altre persone che lo hanno accompagnato in questo viaggio.

"Quello che umanamente abbiamo visto, attraversando le strade di Katmandu ed effettuando queste visite, cambia immediatamente le prospettive di noi oculisti occidentali - ha detto - Qui siamo abituati che se una lente ha uno 0,25 più forte o più debole sembra una tragedia, laggiù invece solo il fatto di dare un collirio antibiotico, che per noi è una banalità, è per loro una festa perchè significa per qualche giorno non avere lo spurgo nelle cavità vuote degli occhi". Molti poi gli accenni agli stili di vita e alle difficoltà incontrate quotidianamente da quelle popolazioni.

Guarda l'intervista integrale:

Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico