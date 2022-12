Il 9 gennaio appuntamento con la 7ª edizione del Concorso Bouquet Festival di Sanremo 2023

Tutto è pronto per la settima edizione del concorso Bouquet Festival di Sanremo, organizzato dal Mercato dei Fiori di Sanremo in collaborazione con il Comune di Sanremo, con la direzione tecnica delle floral designer Sabina di Mattia e Jessica Tua.

Il titolo per questa settima edizione del concorso è : “Sanremo È il fiore”. Con questo titolo si è voluto porre l’accento sull’essenza e l’identità della nostra città di Sanremo; se nell’immaginario collettivo dovessimo descrivere la città di Sanremo, ci apparirebbe l’immagine delle nostre campagne colme di coltivazioni fiorite, variopinte e profumate; l’essenza di Sanremo è il fiore stesso.

Il concorso d'arte floreale si svolgerà il 9 gennaio 2023 presso villa Ormond, a Sanremo. L'iniziativa è parte di un progetto per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze del distretto florovivaistico locale.

Negli anni precedenti il numero di bouquet consegnati sul palco del Festival di Sanremo e nelle occasioni ufficiali collegate alla manifestazione ha superato il numero di circa 150 bouquet rendendo di nuovo centrale il tema del fiore locale nella manifestazione, non solo musicale, più popolare della televisione italiana.

Il concorso è riservato ai fioristi professionisti. La selezione dei partecipanti è avvenuta sulla base del curriculum e dei lavori già realizzati dai professionisti, provenienti da tutta Italia.

Il concorso si svolge su due prove. Il primo bouquet da realizzare ha come titolo: “Sanremo negli anni ‘60”. I concorrenti dovranno realizzare la loro creazione scegliendo fiori e fronde tipici di quell’epoca dando una “fotografia” della città di Sanremo in quel periodo. Il secondo Bouquet è intitolato: “Sanremo d’Oggi”; anche qui i concorrenti sono chiamati ad esprimere la propria creatività realizzando un bouquet capace di dare un’istantanea della nostra città contemporanea, il tutto scegliendo fiori e fronde attualmente utilizzati in questo periodo.

Fiori e fronde, forniti dal Mercato dei Fiori di Sanremo, sono prodotti stagionali del Distretto Florovivaistico del Ponente Ligure.

Ogni singola prova avrà la durata di 30 minuti e i bouquet saranno giudicati da una Giuria Tecnica e una Giuria d'Onore. La giuria tecnica, composta da composta dai floral designers Rita Milani, Marco Introini e Rudy Casati valuterà i lavori in base a tecnica, attinenza al tema, colore e originalità, utilizzo e valorizzazione del materiale vegetale locale.

La Giuria d’Onore, composta dalla Dott.ssa Sara Tonegutti Assessore alla floricoltura del Comune di Sanremo, dalla Dott.ssa Simona Moraglia e dalla Dott.ssa Ester Moscato entrambe membri del consiglio comunale ed imprenditrici floricole, dalla Sig.ra Silvana Sicari Presidente del Garden Club Filantea di Sanremo, dal Dott. Enrico Barla Presidente del concorso internazionale di decorazione floreale Floranga e dall’ Avv. Andrea Gorlero Presidente di Amaie Energia e Servizi Srl, attribuirà i premi speciali per attinenza al tema, armonia del colore e originalità nell’interpretazione.

Il primo classificato assoluto verrà omaggiato con un soggiorno per un weekend per due persone nella città di Sanremo ed entrerà a far parte della squadra guidata dalle floral designer Sabina di Mattia e Jessica Tua che confezionerà i Bouquet consegnati ai cantanti ed ai vari ospiti durante le dirette del Festival di Sanremo.

La premiazione, aperta al pubblico, avverrà alle ore 16.00 e offrirà l'occasione per ammirare da vicino le composizioni dei professionisti dell'arte floreale.

Il presidente di Amaie Energia, Andrea Gorlero, sottolinea così l'importanza che il concorso ha assunto negli anni: «L'idea del concorso floreale, ormai tradizione consolidata del Festival, per riportare i fiori sul palco più famoso d'Italia grazie agli splendidi bouquet che ogni sera vengono consegnati agli artisti in gara e agli ospiti, garantisce una grande visibilità alla produzione floricola locale. Si tratta di una importante promozione a livello nazionale e non solo, nata da una iniziativa del Mercato dei Fiori nel lontano duemila e consolidata negli anni da Amaie Energia grazie al concorso per floral designer che accompagna e favorisce l'andamento economico in crescita di asta e deposito delle ultime stagioni, con ottimi risultati anche nel periodo difficile per l'economia nazionale legato alle difficoltà create dalla pandemia, e che puntiamo ad implementare con l'impegno di tutti i soggetti del comparto floricolo».

L'assessore all'ambiente e floricoltura Sara Tonegutti: «Il Festival e la floricoltura hanno portato a far conoscere Sanremo in tutto il mondo, sono una parte fondamentale della nostra storia, cultura ed economia e per questo dobbiamo continuare a lavorare per valorizzare sempre più questo binomio vincente. Il progetto di valorizzazione della floricoltura come patrimonio culturale della Riviera di Ponente passa anche attraverso queste importanti ed apprezzate iniziative, che permettono di promuovere su larga scala una delle nostre eccellenze».

Ecco l'elenco dei professionisti del fiore e il programma della giornata.

Anna Leonetti - A modo mio - Bari BA

Daniela Massa - Daniela Massa Floral Designer - Sicignano degli Alburni SA

Cecilia Paganini - La Fiorellaia di Paganini Cecilia - Brescia Bs

Katia Santamaria Katia Santamaria Floral Designer - Cassino Fr

Antonietta Giaquinto - Florea - Caserta Ce

Mario Garofalo - La gardenia - Torremaggiore Fg

Marina Capolli - Marinacapolli I fiori - Manduria Ta

Pasquale Carrella - Fiorista Pasquale Carrella - Salerno Sa

Pietro Laezza - My flowers di Candida Piscitelli - Napoli Na

Chiara Carnevale - Vivaio Settemetri - Roma

Emanuele Ciaramidaro - Emanuele Ciaramidaro Florist - Nissoria En

Antonio Stefano - Flower deco' - Casarano LLucia Carrella - L'arte dei fiori Carrella srls - Salerno Sa

Programma

Orari Concorso 09 gennaio 2023:

09.00 - Registrazione concorrenti.

09.30 - Preparazione materiale di entrambe le prove

11.30 - Inizio prima prova.

12.00 – Fine prima prova.

12.15 – Inizio seconda prova.

12.45 – Fine seconda prova.

13.00/14.00 – Pausa pranzo

15.30 – Inizio dimostrazione del Flower Designer Rudy Casati

16.00 - Premiazione.