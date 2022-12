Festival 2023 e 'Musica per i tuoi occhi': sulla 'Costa Smeralda' artisti e cene gourmet ma i passeggeri scenderanno in città e in provincia

Non sarà una nave ‘blindata’ ma la direzione sarà univoca, tra il mare e la città dei fiori. E’ al momento questa una delle certezze che garantirà, per il secondo anno consecutivo, una nave di ‘Costa Crociere’ in rada a Sanremo, in occasione del Festival della canzone italiana, che si svolgerà dal 7 all’11 febbraio. Potranno scendere i passeggeri ma solo gli addetti ai lavori e i giornalisti saranno ammessi a eventuali conferenze stampa o altro, a bordo della nave.

Sarà la ‘Smeralda’ e non la ‘Toscana’, la nave che arriverà di fronte alla città dei fiori, questa volta non vuota ma carica di turisti, che si stanno prenotando per vivere non proprio una crociera classica ma, partendo sabato 4 febbraio da Savona, una settimana in nave per poi poter vivere l’atmosfera del Festival, sia dall’imbarcazione con ospiti che si collegheranno in diretta con l’Ariston che con escursioni a Sanremo e nelle zone limitrofe ma anche vivere la kermesse canora in città.

Una vacanza sicuramente diversa, quella di chi prenoterà la ‘Costa Smeralda’ nei 9 giorni tra il 4 e l’11, con a bordo tutti i servizi di una normale crociera, questa volta abbinata all'evento musicale più atteso dell'anno. Sarà un appuntamento riservato ai soci del club ‘Costa’, su una nave da sogno che sarà ormeggiata davanti alla splendida cornice di Sanremo per vivere un programma di appuntamenti con artisti e ospiti d'eccezione.

Oltre alla possibilità unica di assistere ai collegamenti con il Teatro Ariston, gli ospiti potranno vivere il meglio di musica, gastronomia, pasticceria e comicità italiane. Sulla nave, infatti, ogni sera si vivrà una vera e propria festa, nel nel contesto unico della nave illuminata di fronte a Sanremo. Sulla ‘Smeralda’ saliranno artisti straordinari che coinvolgeranno il pubblico con le loro performance. Già annunciato il primo, che sarà ‘Salmo’ ma, a breve, ne arriveranno altri.

Prevista anche la comicità di Angelo Pintus e, per gli appassionati di gastronomia stellata, a bordo ci saranno i piatti di chef Bruno Barbieri e del pasticcere più conosciuto, Iginio Massari. Entrambi racconteranno la storia dell’evento musicale italiano più famoso al mondo attraverso il gusto, proponendo ogni giorno un dolce e un piatto dedicati a Festival di Sanremo.