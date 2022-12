Sanremo: il Lions Club Ventimiglia ha celebrato a Villa Nobel la Festa degli Auguri (Foto)

Il Lions Club Ventimiglia ha celebrato a Villa Nobel la Festa degli Auguri. La presidente, Liria Aprosio, ha accolto i numerosi soci e i loro ospiti tra i quali il vice Governatore del Distretto Cote d’Azur-Corse, Daniele Mineo (in rappresentanza del Lions Club Menton, club storicamente gemellato con Ventimiglia e con il quale annualmente si concretizzano alcuni services in comune), il Presidente del L.C. Beaulieu-Villefranche Ficuciello, il Presidente di Zona Giorgio Marenco (in rappresentanza del Governatore Claudio Sabattini) e il vice Sindaco di Sanremo Costanza Pireri.

Il Governatore non ha fatto mancare i suoi auguri, pur essendo lontano, facendo un simpatico intervento telefonico. Nel salone superiore, un tempo alloggio di Alfred Nobel e riccamente affrescato, la ‘Prime Quality’ di Gianmaria Leto, in collaborazione con lo chef Gajaudo e la sua brigata dell’Istituto Alberghiero di Arma di Taggia, ha approntato una cena splendida.

La serata ha visto anche una lotteria il cui ricavato viene accantonato per l’acquisto di un cane guida per non vedenti. Al centro dei tavoli, ognuno dei quali era dedicato ad un Premio Nobel italiano, omaggio dovuto al luogo dove eravamo ospitati, facevano bella mostra splendidi candelabri di cristallo donati da Marinella. L’estrazione è stata fatta con l’innovativo sistema della ‘lotteria di tavola’, in modo che ogni gruppo di commensali avesse un vincitore. Un aspetto umanitario che ha dato un valore aggiunto alla serata.