Il Lions Club Bordighera Capo Nero Host alla tradizionale cena di auguri di Natale

Soci e amici del Club si sono ritrovati lo scorso martedì 20 dicembre presso il Ristorante Chez Louis di Bordighera per la tradizionale cena degli auguri natalizi. Il Cerimoniere Rino Aliquo' dopo il consueto tocco di campana dato dal Presidente Augusto Berro ha dato inizio alla serata, che si è svolta alla presenza del presidente di zona Giorgio Marenco in un atmosfera amichevole e gioiosa tipica lionistica.

Augusto Berro, al termine della serata con un brindisi ha augurato a tutti di trascorrere delle serene feste con l'augurio che si avverino tutti i desideri che ognuno di noi porta nel proprio animo e ricordando che i Lions, anche e soprattutto nei momenti di spensieratezza, si ricordano sempre di chi soffre in qualsiasi parte del mondo essi siano.



La serata si è conclusa con una pesca di beneficenza, con oggetti generosamente donati dai soci ed amici, il cui ricavato circa 400 euro - in buoni pasto - verrà donato ai servizi sociali di Vallecrosia per essere successivamente destinato a famiglie bisognose aiutandole cosi in questo periodo natalizio.

(addetto stampa del club Rino Aliquo')