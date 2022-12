Sanremo: lunedì prossimo la finalissima del concorso 'Cantainverno', appuntamento al 'Mamely' di via Gioberti

Si svolge lunedì prossimo la finalissima del concorso canoro ‘Cantainverno 2022’, organizzato dall'associazione ‘Viva Armea’ con la direzione artistica di Alex Penna.

Una serie di ‘notti magiche’ al Mamely risto-pub di Via Gioberti nei mesi di novembre e dicembre per le selezioni della kermesse, grazie alle esibizioni di 43 cantanti selezionati su più di 50 provini, dai quali sono usciti 35 finalisti.

Nella categoria under si contenderanno gli ambiti trofei: Veronica Epifania, Aurora Giudici, Paolo Martini, Louise Di Luca, Erika Randi, Luca Fareri, Sharon Miceli, Tommaso Crisafulli, Cristiano Pilone, Giuly Dickens, Simone Lambiase, Florens Paravati, Federico Veggian e Phoebe Zirano.

Nella over: Maurizio Chiovitto, Emilia Latella, Luciana Modesti, Alessandro Fonto', Mimma Ventrice, Guido Mari, Gian Carlo Silvestri, Milena Cammellini, Yara de Carvalho, Pino Esposito, Barbara Vitale, Maria Nardozza, Mario Papa, Luca Rolando, Ferruccio Barricalla, Valeska Cotza, Marisa D'Aloisio, Maurizio Grazioli, Mauro Giammarino, Olinda Di Dea e Liria del Lario.

La giuria di qualità, composta dai maestri Ferdinando Mongelli e Gian Luca Boetti, da Christian G. e da Ramon Bruno, assegnerà i trofei in palio per i primi tre classificati ma anche il premio della critica, la miglior interpretazione, quello della giuria popolare, il trofeo Mamely Sanremo, il Bahama Star e il trofeo associazione Viva Armea. Oltre il premio speciale ‘Riserva Sonora Utopia music’ solo per la categoria under (una audizione e pubblicazione di un singolo con la casa discografica) ai primi classificati delle due categorie andrà anche l'incisione professionale di un brano presso quick music studio di Sanremo.

Mattatori della serata saranno Agostino Orsino e Alex Penna mentre la finalissima sarà trasmessa in diretta streamng e in FM su Radio Intemelia. Durante la serata è prevista anche una sfilata di moda capelli, a cura di Luca Rolando e dal suo staff. Le ragazze saranno ispirate ad un contesto rock, romantico ed elegante con l'aggiunta di una canzone tradizionale albanese. Parteciperanno: Elena Calce con ‘la Strega’, Fisnike Tocilla con ‘Il Mare d'inverno’, Ramona Leone con ‘I wanna be tour slave’, Eleonora Puppo con ‘Margherita’, Alice Leone (terza classificata a Miss Italia 2018) con ‘Buonanotte all'Italia’ cantata dal vivo da Alessandro Fontò, Mira Cejnat con Xamadami vija vija e Andrea con ‘Nessuno’.

Ospite della serata Veronica Seriani, vocal coach performer e insegnante di canto. Gli organizzatori hanno ringraziato: Playtek di Marco di Luca, Top selection vini d'italia di Eugenio Patricelli, Pasta fresca Morena, Hotel Principe, Luca Rolando parrucchiere, Sanremonews, Radio Intemelia, Quick music Studio, Bahama Star, Alma percorso vocale, associazione Viva Armea e Riserva Sonora Che hanno contribuito all'organizzazione della kermesse.

E’ possibile prenotare gli ultimi posti a disposizione al 380 70 98 908.