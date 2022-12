Lunedì prossimo alle 15.30 presso la chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, in via Spontone 46, a Imperia si terrà il tradizionale concerto di Natale: "Auguri in musica".

L'evento, organizzato dal Circolo Castelvecchio, è dedicato alla memoria di Franca Rambaldi. Per l'occasione parteciperanno Note Libere e la Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori.

L'ingresso è libero.