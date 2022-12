Taggia: i bimbi del nido 'Le Bollicine' hanno regalato gli addobbi alle attività di via Soleri

Martedì i bambini del nido “Le Bollicine”, della cooperativa sociale Jobel, hanno addobbato i portici di via Soleri a Taggia con decorazioni create da loro. Nelle scorse settimane al nido, i bimbi, insieme alle educatrici, si sono dedicati ai preparativi per il Natale, addobbando il nido e preparando con le loro mani un pensiero per le famiglie.



"Hanno poi realizzato degli addobbi utilizzando materiali di riciclo come cartone, stoffa, legno, pigne, foglie, tappi con i quali hanno decorato delle strutture a forma di albero fatte con rami e spago. - sottolineano le maestre - I bambini, con le famiglie e le educatrici, hanno donato questi alberi ai commercianti di Taggia e insieme a loro li hanno appesi per decorare i portici e le vetrine. Questo gesto di condivisione del lavoro creativo dei bambini rientra nel progetto “Nido e Territorio” che permette ai bambini fin da piccoli di sentirsi parte della comunità e conoscere il proprio territorio".



"I bambini ringraziano tutti i commercianti per il loro entusiasmo: Cino canestrelli, Pasticceria Vivado, macelleria da Tiziana, Salumeria Taggiasca, Naturalmente Valentina, Panetteria Valeria, bar Globo, Ottica Delfino, bar Blender, Oltre l’estetica, pizzeria I Portici e in particolare Debora Style per la merenda e la merceria Mimma per il pensiero di Natale. Si coglie l’occasione per ringraziare calorosamente tutte le famiglie dei bambini e per augurare un felice Natale" - concludono dal Nido Le Bollicine.