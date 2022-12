Sanremo: il 'solito' problema di strada Borgo Tinasso, una lettrice "Grave rischio per i pedoni e non solo" (Foto)

Nuovo sfogo da una residente della zona di Borgo Tinasso a Sanremo, in relazione alle auto, cronicamente parcheggiate in divieto di sosta:

“Ormai la situazione è al collasso totale – ci scrive Franca Stizioli – e le foto che ho scattato dall’auto, mercoledì scorso, sono emblematiche. Trascurando per un attimo tutte le auto lasciate lungo tutta la via che costringono a un continuo ‘slalom’ con lunghe code e attese, l’altra sera durante la pioggia, ho visto la classica situazione di pericolo con i pedoni costretti a camminare tra le auto parcheggiate e quelle in marcia, mentre all’incrocio con via Galilei tutto era bloccato, sempre per i mezzi parcheggiati selvaggiamente. Sempre nelle ultime ore abbiamo assistito all’arrivo della Municipale, esclusivamente per la chiamata di un residenti, che si è trovato il cancello di casa bloccato guarda caso da un’auto parcheggiata. Peccato che siano state multate due auto, e le altre (come sempre una bella schiera) siano state ignorate. Porgo una domanda: perché vedo spesso muoversi la vettura della Municipale con lo ‘street control’ in via Agosti oltre che in altre strade del centro e qui, invece, non transita mai? Grazie per l’attenzione”.