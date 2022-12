Sanremo: fiori e piante nell'aiuola tra via Dante e via Margotti, residenti e commercianti ringraziano (Foto)

Residenti e commercianti che vivono nella zona di Baragallo, tra via Dante Alighieri e via Margotti, ci hanno scritto per ringraziare l’Assessore Mauro Menozzi e il Consigliere Ester Moscato, per l’intervento eseguito negli ultimi giorni dai giardinieri del Comune.

Da tempo, infatti, avevano chiesto un abbellimento dell’aiuola a ridosso delle due popolose vie del quartiere matuziano. “E’ stato un bel regalo di Natale – ci hanno detto – e, per questo vogliamo ringraziare i due amministratori che hanno fatto in modo che questo accadesse”.