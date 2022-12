Sanità: al via la campagna ‘No vax no party, si vax si parte’ “Strumento più efficace per difendersi dai virus”

Al via domani in Liguria la nuova campagna di Regione Liguria e Alisa per promuovere l’utilizzo dei vaccini anti-influenzale e anti-Covid. Il nuovo messaggio che sarà diffuso attraverso i mezzi di informazione, le pagine social di Regione e sullo schermo a LED del Palazzo di Piazza De Ferrari è ‘No vax no party, sì vax si parte’.

“Gli ultimi anni di pandemia – afferma Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria – ci hanno insegnato che i vaccini sono lo strumento più efficace per proteggerci dalle forme più gravi dei virus: aderire alle campagne vaccinali che stiamo promuovendo significa difendersi non solo dal covid ma anche dall’influenza. Con questa campagna vogliamo ricordare che chi si è vaccinato e chi lo farà grazie all’apertura degli ambulatori Asl su tutto il territorio potrà trascorrere le festività e le prossime settimane con maggiore serenità e insieme ai propri cari”.

“I numeri ci dicono che siamo in un periodo di alta circolazione del virus dell’influenza – ha aggiunto l’assessore alla sanità Angelo Gratarola – e questo è un motivo in più per sottolineare come sia necessario dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale. Con l’occasione ricordiamo che la prenotazione dei vaccini può essere effettuata, oltre che attraverso tutti i canali del CUP, tramite il servizio di Liguria Digitale Prenoto Vaccino, che i liguri hanno ormai imparato a conoscere e usare”.

Per tutte le informazioni visitare la sezione salute del sito di Regione, www.regione.liguria.it.