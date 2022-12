Rinnovato il Consiglio zonale della Confcommercio di Arma e Taggia: confermato Presidente Massimo Giuffra

È stato eletto il nuovo Consiglio direttivo zonale di Arma - Taggia della Confcommercio. Presidente è stato riconfermato Massimo Giuffra, titolare dell’Immobiliare Il Borgo dal 1979, di Arma di Taggia e Riva Ligure.

Fanno parte del Consiglio direttivo anche i Consiglieri Giovanni Arangio Febbo (Ambulante titolare dell'omonima ditta individuale di Arma di Taggia), Mario Viglietti (Vima Calzature di Arma di Taggia), Francesco Lucchese (Osteria 1808 di Arma di Taggia), Andrea Lanteri (Best Western Hotel Anthurium di Santo Stefano al Mare), Lara Ginatta (Macellerie Ginatta di Arma di Taggia), Gianfranco Conti (Bar Trattoria La Piazza di Pompeiana) e Alessio Borgognini (Istituto Ottico Gilioli F.lli Borgognini di Arma di Taggia).

Sottolinea il Presidente Massimo Giuffra: “L’Assemblea ha visto una bella partecipazione di associati e ringrazio tutti per l’impegno e la rinnovata fiducia nei miei confronti. Il 70% del Consiglio è stato rinnovato con l’ingresso di nuovi imprenditori e questo ci darà ulteriore slancio per la ripartenza e per la nostra azione a sostegno delle imprese. Sono centro che lavoreremo in piena sinergia, per raggiungere i vari obiettivi che ci prefiggeremo. Subito dopo le feste faremo una prima riunione di Consiglio per stilare in piano di lavoro e un programma d’azione”.