Ospedaletti Emergenza lascia la sede di Ospedaletti: "Siamo tristi e rammaricati..."

La sede di Ospedaletti della Pubblica Assistenza Ospedaletti Emergenza non sarà più operativa. A comunicarlo con rammarico e la dirigenza della PA: “È con profonda e sincera amarezza che la Pubblica Assistenza Ospedaletti Emergenza ODV dismette la delegazione di Ospedaletti e mantiene operativa h24 la sola sede di Sanremo in Corso Matuzia.

I provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale rendono impraticabile il prosieguo del servizio svolto negli ultimi 20 anni nella piccola cittadina; proprio a fronte di questi provvedimenti l’associazione ha presentato le proprie osservazioni all’autorità competente per una loro oggettiva valutazione.

Il rammarico va ai cittadini di Ospedaletti che hanno sempre dimostrato il loro affetto e che ora sono destinatari involontari della situazione, così come va ai dipendenti a cui non è stato possibile rinnovare il contratto in conseguenza delle mutate condizioni.

La sede di Sanremo in Corso Matuzia è stata adattata alle nuove esigenze e da lì proseguirà l’attività con la solita determinazione e passione; rimane una profonda tristezza per quanto accaduto”.