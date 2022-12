Bordighera: per il “Capodanno in Piazza”, un'ordinanza per disciplinare il traffico veicolare

Il Comune di Bordighera informa che, in preparazione della manifestazione “Capodanno in Piazza”, con ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale sono stati disposti i seguenti provvedimenti.

Per consentire l’allestimento del palco viene istituito, dalle ore 8.00 di martedì 27 dicembre 2022 a fine smontaggio della struttura, il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Garibaldi, davanti al Mercato Coperto.

Inoltre, per permettere l’allestimento in sicurezza degli impianti elettrici del palco, viene istituito dalle ore 7.00 alle ore 12.00 di venerdì 30 dicembre 2022 il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Garibaldi davanti al monumento ai Caduti (solo stalli di sosta lato nord). Il traffico veicolare su piazza Garibaldi verrà spostato sul lato sud.