Il FantaSanremo sta arrivando in città: per la settimana del Festival il bar ‘Papalina’ si trasferirà in Riviera

Dopo aver conquistato, coinvolto e stravolto il Festival, il FantaSanremo è pronto per fare irruzione in città. Nell’anno della stretta di mano tra organizzatori del gioco e Comune il ‘Fanta’ sta per partire alla volta di Sanremo per mettere radici in occasione della settimana festivaliera. E lo farà a modo suo.

L’idea condivisa con l’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi è tanto semplice quanto efficace: portare in città il bar ‘Papalina’, locale di Porto Sant’Elpidio che ha visto nascere il FantaSanremo diventando anche parola portatrice di punti nella strampalata logica fantasanremese.

Il ‘Papalina’ sarà la base della squadra FantaSanremo per la settimana clou e troverà casa al Palafiori, all'interno degli uffici attualmente occupati dallo Iat. La struttura sarà a disposizione dell'organizzazione che potrà così, per la prima volta, manifestarsi anche fisicamente in città.

Intanto tra qualche giorno sarà pubblicato il regolamento ufficiale e completo del FantaSanremo 2023, il primo in accordo e condivisione con il Comune di Sanremo dopo le interlocuzioni dei mesi scorsi a seguito della querelle legata al marchio. Il tutto si è concluso con la firma della convenzione. L’obiettivo concordato è quello di coinvolgere anche la città nelle diverse azioni utili a portare punti utili alla fanta-competizione festivaliera.

Inoltre palazzo Bellevue ha inserito nell'accordo anche il 10% degli utili provenienti dalla commercializzazione del FantaSanremo

“C'è molta soddisfazione nell'essere diventati parte integrante di un meccanismo così visibile e apprezzato - commenta l'assessore al Turismo Giuseppe Faraldi - significa aver concretizzato un'idea che ci era venuta in mente subito dopo l'ultima edizione del Festival. Grazie all'ottima collaborazione con i ragazzi del FantaSanremo abbiamo portato sul territorio una cosa che era solo virtuale”.