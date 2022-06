Comune e Fantasanremo si stringono la mano: sul tavolo l’accordo per lavorare insieme all’edizione 2023

Poche ore dopo il nostro articolo del 26 maggio scorso sono partite le prime telefonate. Grande il timore che dopo un’edizione memorabile fosse realmente finito l’idillio tra il Comune di Sanremo e gli organizzatori del Fantasanremo, il vero fenomeno dell’ultima edizione tra social e tormentoni come ‘Papalina’ e ‘Ciao zia Mara’ arrivati con facilità sul palco dell’Ariston.

L’opposizione alla registrazione del marchio è un atto dovuto, formale, automatico legato all’incarico che il Comune ha affidato per la tutela dei marchi ‘Sanremo’ e ‘Festival di Sanremo’. Ma si poteva e si doveva trovare un accordo. E la strada è quella.

“Ci troviamo di fronte alla registrazione di un marchio e abbiamo una ditta esterna incaricata di sorvegliare la registrazione dei marchi che possono risultare conflittuali, ma ci sembrava un controsenso bloccare il Fantasanremo” ha commentato l’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi.



Da una recente riunione sull’asse Sanremo - Porto Sant’Elpidio è emersa l’idea per condividere il cammino in vista dell’edizione 2023. Il Comune registrerà il marchio ‘Fantasanremo’ e lo darà in concessione per ogni edizione del Festival senza chiedere un pagamento; in cambio si chiederà di fare in modo che il format e il regolamento del gioco siano da promozione per la città. I vari ‘Papalina’ e ‘Ciao zia Mara’ saranno sostituiti con frasi che possano promuovere Sanremo e le sfide che assegnano punti ai cantanti in gara riguarderanno in qualche modo la città. “È stato un nostro indirizzo per continuare insieme nel percorso - ha aggiunto Faraldi - nulla è stato ancora deciso, ma è un’idea che stiamo valutando insieme per non perdere il rapporto con i ragazzi del Fantasanremo”.

I prossimi mesi saranno decisivi per mettere le basi, trovare un accordo condiviso e iniziare a lavorare in ottica 2023, quando il Fantasanremo potrà essere braccio destro del Comune per la promozione della città.