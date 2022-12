Sanremo, Villa Ormond ospita la serata di fine anno dei Rangers d’Italia Nucleo di Imperia (Foto)

Dopo due anni di restrizioni dovute all’emergenza coronavirus, quest'anno si è svolta nuovamente, presso Villa Ormond, la serata di fine anno dei Rangers D’Italia Nucleo di Imperia. Molteplici, anche in questo 2022, le attività svolte dai volontari dell’associazione, sono infatti più di 350 i servizi effettuati tra protezione civile, antincendio boschivo, vigilanza ambientale e zoofila con un totale di 3400 ore di volontariato.

A seguito della pandemia si sono rese necessarie nuovi tipi ti attività come ad esempio la consegna dei medicinali agli anziani, l’assistenza agli hub vaccinali, il trasporto di mascherine prelevate dai centri regionali e l’accompagnamento del personale sanitario per le vaccinazioni a domicilio; oltre a queste attività di protezione civile, si ricordano inoltre le emergenze e gli interventi durante le allerte meteo accorse.

Tra le attività di vigilanza ambientale, da ricordare l’importante servizio svolto in numerosi comuni della zona con controlli, anche mediante l’utilizzo di fototrappole, sul rispetto dei regolamenti comunali in materia di smaltimento dei rifiuti, attività questa particolarmente richiesta anche in altri comuni visti gli ottimi risultati raggiunti.

In materia di servizi a tutela degli animali: i controlli svolti in autostrada, con l’autorizzazione dell’Autostrada Dei Fiori e coordinati dalla polizia stradale, con pattugliamenti anti abbandono nelle aree di sosta e nei caselli della A10, nonché attività di controllo su segnalazioni di maltrattamenti di animali, supportati dai carabinieri forestali. Si annoverano inoltre interventi atti al recupero di animali feriti o dispersi con la loro rimessa in libertà.

Anche quest’anno sono state svolte attività di antincendio boschivo, sia con monitoraggi preventivi sulle alture di Sanremo, che con interventi attivi con il personale dei vigili del fuoco e dei carabinieri forestali. Da ricordare infine l’importante attività riguardante il contrasto alla vespa velutina, con interventi su oltre 150 nidi nel solo territorio del comune di Sanremo.

Il presidente del Nucleo di Imperia dei Rangers D’Italia Lorenzo Prette ringrazia in primis i volontari dell’associazione per il tempo dedicato a favore della comunità e ringrazia tutte le istituzioni militari, civili, le associazioni di volontariato e le forze dell’ordine con i quali collaborano da anni e, in particolare, coloro che erano presenti alla serata, tra cui il presidente del consiglio comunale Il Grande e l’assessore all’ambiente del comune di Sanremo Tonegutti, l’assessore all’ambiente del comune di Taggia Festa, il comandante Frattarola e i vice comandanti Biondi Zoccai e Asconio della polizia locale di Sanremo, il comandante dei carabinieri di Sanremo Cap. Corbo, i dirigenti della polstrada di Imperia Buffa e Facioni, il comandante di stazione dei carabinieri di Sanremo Luogotenente Farchetti, il comandante della radiomobile di Sanremo M. Lo Vuolo, il responsabile AIB dei vigili del fuoco Manno e Lombardi, il comandante della polizia locale di Ventimiglia Marenco, il direttore generale Pesce, l’ingegnere Perotto, il geometra Punzo e l’ingegnere Zoccarato di Amaie Energia e Servizi, il funzionario dell’ufficio di protezione civile Cirone e il presidente Lions Host Frattarola.