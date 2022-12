Vallecrosia, concerti nelle festività natalizie. Piardi: "Momenti di comunità con Reddy Bobbio e la Family Band Gospel Choir" (Video)

Vallecrosia, in occasione delle festività natalizie, propone due concerti serali. Il primo sarà lunedì prossimo, giorno di Santo Stefano, alle 21 nella parrocchia di Maria Ausiliatrice, che ospiterà il concerto di Natale con Reddy Bobbio, pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra.

“Abbiamo pensato di organizzare dei momenti di comunità con la musica, che aiuta ad esprimere emozioni e nel contempo ci trascina in momenti in cui la mente si libera dei problemi e dei cattivi pensieri” - spiega il vicesindaco ed assessore con delega Servizi Sociali, Sanità, Personale e Cultura Marilena Piardi - “Sono due tipi di concerti completamente diversi, uno orientato sulla musica classica eseguita dal gruppo musicale di Reddy Bobbio, che è un grande personaggio che da anni collabora, per la parte musicale, con Vallecrosia, mentre l’altro è un concerto gospel della Family Band Gospel Choir”.

Con Reddy Bobbio si esibiranno anche Enrico Allavena al trombone, Mario Martini al flicorno, Luca Valenti al contrabasso e Fausto Biamonti alla batteria. “Il concerto di Natale si terrà al santuario di Maria Ausiliatrice“ - fa sapere il vicesindaco Marilena Piardi parlando del concerto previsto il 26 dicembre - “Si svolgerà in un’atmosfera raccolta in chiesa“. Il programma del concerto di Natale 2022 prevede “Adeste Fidelis”, “White Christmas”, “Fratello Sole”, “Din, Don Dan”, “Adagio”, “Panis Angelicus”, “Christmas”, “Jingle Bell Rock”, “Aria sulla quarta corda”, “Silent Night, Holy Night”, “Jingle Bells” e “Ave Maria”.

Reddy Bobbio ha al suo attivo 1.300 canzoni depositate alla Siae. Ha scritto un libro per pianoforte, “Studio e Divertimento“, uno studio per batteria e ritmi “La guide du rythme“, musiche da camera, musica sacra per organo. Ha scritto musiche da camera incise dal quintetto cameristico “The Preludium”. Ha scritto una messa-concerto per coro, soprano, baritono e orchestra d'archi (dedicata a Padre Pio), musica per banda "Soggiorno Viennese", valzer tipico viennese, e "Santo subito", dedicato a Papa Giovanni Paolo II con testo e voce di Carla Gelmini. Ha fatto arrangiamenti per Fausto Papetti (n.° 38 tra LP e cd), Fred Buongusto (LP “Paradiso perduto”/1989 Festival di Sanremo, il brano “Scusa”), Claudio Villa (n° 1 LP e cd), Hadiss Harmandian (popolare cantante armeno, n° 2 LP dal titolo “Holiday in Erevan”), Areff, (popolare cantante iraniano), l’Orchestra Sinfonica città di Sanremo (tre concerti come arrangiatore, direttore e pianista), il Festival Internazionale di Malta (II° premio rappresentando l’Italia, con 12 Paesi Europei in gara). Forma con successo la “Swing Orchestra”, una big-bend di 14 musicisti e incide un cd. Dopo questa formazione dà vita ad un’orchestra di 7 musicisti, la “Gleen Miller Story”, proponendo tutte le più belle musiche di Gleen Miller. Ha registrato per la “Costa Azzurra 2000 Records” un cd dal titolo “Tribute to Elvis” e “Souvenir” dedicato al lago di Como cantato da Carla Gelmini. E’ stato pianista ufficiale del “Dopofestival" del 47esimo Festival di Sanremo con Bruno Vespa, Luciano Pavarotti e Valeria Marini, nel 1996 fu il pianista di Gigi Proietti nel “Gran Gala della Televisione Italiana”, nel 1995 ha partecipato a “Non ho mai perso la Bussola” con Gianni Minà. Nel 1969 Reddy Bobbio e il suo trio, composto da Gianni Bobbio al basso e flauto e Claudio Viganò alla batteria, hanno preso parte al I Festival del Jazz di Montreaux, in Svizzera. E’ stato direttore d’orchestra sulla televisione nazionale spagnola. E’ apparso su “ZDF”, la televisione tedesca, nel programma “Sonntags Konzert Europa”; su Tele Luxembourg; sulla televisione nazionale libanese e sulla televisione nazionale iraniana. Nel 1991 ha ricevuto la nomina di “Accademico Culturale” per la musica.

Venerdì 30 dicembre, invece, alle 21, a Vallecrosia alta andrà in scena il concerto gospel. Un evento a cura dell’associazione musicale Family Band Gospel Choir. “Si terrà il 30 dicembre alle 21 a Vallecrosia Alta alla presenza del fuoco che verrà acceso la Vigilia di Natale“ - aggiunge Piardi - “Si terrà in un’atmosfera raccolta in una piazza del borgo antico vicino al falò di Natale e quindi sarà abbastanza suggestivo“.

Il "Family Band Gospel Choir" attualmente è formato da una ventina di elementi animati dalla passione per questo genere musicale che trasmette una gioia e un'energia contagiose ed è l’unica formazione esclusivamente gospel della provincia di Imperia. Il repertorio del coro è frutto di una selezione tra i migliori brani di gospel contemporaneo (Kirk Franklin, Richard Smallwood, Donnie McClurkin e Donald Lawrence) che spazia attraverso diversi generi musicali quali jazz, blues, R&B, rock, latin e funky, che ne rendono l'ascolto interessante e mai scontato, ma è anche arricchito da noti brani pop di artisti quali Michael Jackson, Leonard Cohen, U2, Queen, nonché da brani tratti da celebri film quali, ad esempio, Sister Act. Il "Family Band Gospel Choir" fa parte dell’Italian Gospel Choir®, coro nazionale che rappresenta l’Italia nella musica gospel e ne indossa i colori, insignito di due medaglie di rappresentanza della Presidenza della Repubblica, l’Italian Gospel Choir®, che riunisce cori gospel provenienti da tutto il territorio nazionale, ed essendo una “nazionale”, si esibisce in Italia e all'estero tenendo concerti di alto spessore artistico ed istituzionale.