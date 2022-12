Traffico a Imperia: Confartigianato “Gravi disagi per artigiani, tassisti ma anche per i clienti”

“I problemi sono evidenti, con i lavori il traffico è completamente bloccato e le modifiche alla viabilità hanno creato gravi disagi sia a noi sia all’utenza. Un esempio concreto? L’altro giorno siamo stati chiamati da due clienti e quando siamo arrivati, loro, vedendo il traffico, hanno rinunciato alla corsa dicendo che se fossero andati a piedi avrebbero fatto prima...”. A parlare è il gruppo tassisti della Confartigianato, analizzando la situazione che si sta vivendo nella città di Imperia.

“I tempi di percorrenza si sono allungati a dismisura e l’utenza decide di spostarsi in altra maniera, preferendo lunghi tragitti a piedi alle interminabili code – proseguono – Il risultato è che facciamo meno corse, perché i clienti o non ci chiamano oppure se lo fanno quando arriviamo capita che non ci sono più perché, visto il traffico paralizzato, non si fanno trovare”. Un problema che riguarda non solo i Taxi e chi opera direttamente con i trasporti, ma anche tutti gli artigiani (elettricisti, idraulici, ecc) che quotidianamente si devono spostare lungo il territorio per lavorare.

Per quel che riguarda le modifiche della viabilità, due sono i principali punti critici. “Il primo è il senso unico in direzione mare che si deve prendere partendo dal parcheggio della stazione – analizzano i tassisti di Confartigianato – Questo ci obbliga quindi, anche per un cliente diretto verso monte, ad effettuare un lungo giro nel centro cittadino, nel traffico congestionato, per poter invertire marcia. Tutto questo comporta un aumento dei tempi e quindi dei costi. La soluzione potrebbe essere quella di spostare i posti nel parcheggio sotterraneo che però, essendo di proprietà delle Ferrovie, necessiterebbe di un accordo con il Comune di Imperia. Medesima situazione è presente, sempre per un senso unico, nel tratto tra l’ospedale e la stazione”.

I tassisti lamentano il fatto di non essere stati preventivamente coinvolti per lo studio delle modifiche alla viabilità, e quindi di non aver potuto fornire il proprio apporto nell’individuazione e quindi nella prevenzione delle criticità che sono emerse. “Siamo sempre disponibili a collaborare – confermano – per cercare soluzioni che, per esempio, possono riguardare permessi a percorrere brevi tratti in doppio senso. Tutto questo anche per dare un migliore servizio ai clienti. Ricordiamoci che spesso sopperiamo alle carenze del servizio pubblico. In passato per alcune tratte fisse avevamo anche concordato tariffe flat al ribasso per incentivare l’utilizzo dei taxi ma oggi, alla luce dell’attuale situazione, sono insostenibili. Ci sono corse che prima costavano 10/12 euro che adesso, con i nuovi tempi di percorrenza, dovremmo far pagare 40 euro. Una cosa impossibile. Ieri per coprire il tragitto piazza Roma – Argine Destro – Piazza Roma abbiamo impiegato un’ora. Siamo davvero in difficoltà e ricordiamo che noi, a differenza del trasporto pubblico, non abbiamo sovvenzioni statali”.

La Confartigianato conferma quindi di essere disponibile a collaborare con il Comune, aprendo un momento di confronto sulle varie problematiche, per cercare soluzioni a vantaggio sia dei lavoratori sia dei clienti stessi.