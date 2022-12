Pesce pescato dai soci dell'Imperia Fishing Club donato agli assistiti del San Vincenzo de Paoli

Sabato scorso, alle ore 10.30, i pescatori dell'A.P.S.D. Imperia Fishing Club hanno offerto agli assistiti della società di San Vincenzo de Paoli di Imperia il pesce appena pescato che è stato consegnato loro direttamente dalla barca al rientro in porto.

"Tale iniziativa fortemente voluta dai soci della nuova nata associazione di pesca sportiva dilettantistica Imperia Fishing Club - spiega il presidente Massimo Solaini - coniuga la passione per il mare e la pesca sportiva con la volontà di essere utili nel sociale in particolar modo con le persone che richiedono un aiuto all'associazione Società di San Vincenzo de Paoli di Imperia. Calamari, sugarelli ed altro pesce azzurro appena pescati sono stati donati alle molte persone che sono accorse al rientro delle barche in porto.

L'A.P.S.D.Imperia Fishing Club affiliata alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e attività subacquee FIPSAS riconosciuta dal CONI ha infatti inserito nel proprio statuto che 'l'associazione ha tra i suoi scopi anche la solidarietà sociale e quindi può organizzare anche iniziative sempre in ambito sportivo che abbiano come fine ultimo la beneficenza e il sostegno a favore di soggetti svantaggiati'.

Sicuramente l'iniziativa verrà presto ripetuta dando così continuità ad un nuovo modo di concepire l'associazionismo sportivo coniugato con quello sociale".