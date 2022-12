Scuola Forestale Ormea: a lezione nella splendida faggeta di Monte Ceppo, attività nell’ambito del progetto Evoforest

Oggi termina l’autunno, stagione che si è confermata strategica per la Scuola Forestale di Ormea impegnata in numerose attività all’aperto sia nel settore agrario, che in quello forestale.

Particolarmente interessante il sopralluogo, effettuato nei giorni scorsi, a Monte Ceppo (Bajardo) nell’ambito del progetto 'Evoforest'. "Nella splendida faggeta di Monte Ceppo - commentano i docenti - abbiamo preso parte a un’interessante esperienza dimostrativa sulla conversione ad alto fusto. I nostri studenti, insieme a quelli dell’Istituto sanremese 'Aicardi', hanno potuto utilizzare anche una innovativa app per smartphone che ha reso il metodo di lavoro più originale e interessante rispetto alle metodologie tradizionali".

'Evoforest' è un progetto 'Interreg-Alcotra' volto a rafforzare la professionalità degli operatori forestali. La collaborazione della Scuola Forestale di Ormea con il territorio imperiese è ormai continua: dopo la riuscita partecipazione dell’istituto scolastico piemontese alle ultime due edizioni di 'Olioliva', prosegue anche il rapporto formativo con il Parco regionale delle Alpi Liguri.

Intanto, in questa fase dell’anno scolastico, sta per concludersi l’attività di orientamento: l’ultima giornata di “Scuola aperta” è programmata domenica 15 gennaio dalle 10.30 alle 16.30. Per info e prenotazioni: scuolaforestale@barufficevaormea.it – Tel. 0174.391042.