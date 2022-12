Rinnovato il Consiglio Direttivo della Confcommercio di Bordighera. Jean Pierre Novembre è il nuovo Presidente

L’Assemblea degli associati di Bordighera ha rinnovato il Consiglio direttivo zonale di Confcommercio. Nuovo presidente è stato eletto Jean Pierre Novembre, titolare del Ristorante Chez Louis. Fanno inoltre parte del nuovo Direttivo i consiglieri Gianluca Berlusconi (Picconalbicocco Arredamenti), Giulia Bardone (Tobacco Center), Davide Sattanino (Hotel Parigi), Cristina Volcan (Ristorante La Cicala), Lorenzo Marzola (Abbigliamento Twenty), Jacopo Barone Moro (Idraulica Moro) ed Erika Ratto (Abbigliamento Clouté).

Sottolinea il Presidente Jean Pierre Novembre: “Ringrazio tutti per l'elezione. Vorrei prima di tutto ringraziare il Past President Gianluca Berlusconi per l’impegno e la serietà che ha dato alla Confcommercio di Bordighera, tutto il Consiglio ed i suoi associati. La scelta che adotterò insieme al nuovo Consiglio sarà di continuità su quanto tracciato nel passato. Sarà un cammino di perfezionamento di quanto già programmato ed esistente che ha maggiormente soddisfatto gli associati. Ma soprattutto cercheremo di avvicinarci ancora di più ai nostri commercianti, tendendo sempre un orecchio preferenziale nei loro confronti in un’ottica di collaborazione per migliorare e crescere ulteriormente. Le collaborazioni con gli Enti pubblici ed il Tavolo del turismo sono fondamentali per creare un rapporto di fiducia e di sostegno con gli associati. Dobbiamo avere una base solida, per costruire con consapevolezza il lavoro futuro. Da parte mia garantirò una presenza costante ed impegno nel ruolo di presidente”.