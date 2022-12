Festival delle Lingue: Europa unita sotto il segno del liceo Aprosio, auditorium esaurito

Gli alunni del liceo linguistico dell’Aprosio di Ventimiglia, guidati da tutti gli insegnanti di lingua straniera dell’istituto, l’altro pomeriggio hanno ideato e realizzato uno spettacolo con i fiocchi che ha fatto registrare il tutto esaurito nell’auditorium della scuola.

In scena canzoni, balli occitani, letture di brani tratti da classici russi, francesi, spagnoli, inglesi. Insomma, una ‘stretta di mano’ tra popoli e culture diverse, sotto il segno del liceo Aprosio. Dopo lo stop forzato causa covid, il festival dedicato alle lingue straniere ha riacceso i motori: portando il pubblico in un viaggio letterario, culturale e artistico tra le tradizioni russe, spagnole, portoghesi.

Gli alunni delle classi del linguistico hanno letto l’oroscopo in lingua russa, hanno cantato in francese, recitato in inglese, raccontato in spagnolo. Dopo ‘A proposito di scienza’ e l’Open day dedicato alle terze medie, anche il Festival delle lingue ha dato di modo di presentare all’esterno il prestigioso liceo ventimigliese, guidato dalla Dirigente Lara Paternieri, che quest’anno ha avuto un’impennata d’iscritti in tutti gli indirizzi: classico, scientifico, linguistico e scienze umane.