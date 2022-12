Rinnovato il Sindacato Federmobili della Confcommercio della provincia di Imperia. Eletto presidente Gianluca Berlusconi di Bordighera

Nella sede della Confcommercio di Sanremo si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Sindacato provinciale Federmobili. Presidente provinciale è stato eletto Gianluca Berlusconi, titolare della Picconalbicocco di Bordighera.

Nel Consiglio direttivo provinciale sono stati anche eletti Gabriele Bruzzone (Bg Group Sas di Vallecrosia), Sabrina Musumeci (As Home di Ventimiglia) e Luciana Etoschi (Progetto Essenze di Sanremo).

Sottolinea il Presidente Gianluca Berlusconi: “Ringrazio i colleghi per la fiducia che ancora una volta hanno riposto in me. Abbiamo fin da subito iniziato a lavorare ed affrontato le tematiche della gestione dei rifiuti con i diversi Comuni; lo studio della possibile creazione di un hub logistico per tutti in Valle Armea o in Valle Impero e la realizzazione di una Carta dei servizi sia per i mobilieri, che per i serramentisti, che possa rappresentare un codice etico di comportamento comune verso l’utente e nel quale vengano anche indicati i costi dei servizi erogati”.