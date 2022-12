Oltre 200 persone ieri a Sanremo per la serata degli auguri di Fratelli d'Italia provinciale (Foto e Video)

Oltre 200 persone hanno partecipato ieri sera, al ristorante Marinella di Sanremo, al classico appuntamento degli auguri natalizia di Fratelli d’Italia.

Presenti moltissimi sindaci, amministratori locali e regionali. Insieme al Consigliere regionale Veronica Russo c’erano: Antonino Consiglio (coordinatore sanremese) e il suo vice Graziano Pedante, il capogruppo consiliare Luca Lombardi, il presidente del Consiglio comunale a Diano Marina Bregolin, l’Assessore Luca Spandre. Nel corso della serata c’è stato anche il collegamento video con il Ministro Francesco Lollobrigida.

Gianni Berrino, da poco eletto al Senato, ha parlato del momento particolarmente felice del partito: “Siamo stati in tanti quando avevamo percentuali decisamente inferiori e siamo in tanti anche adesso. Sicuramente un anno così non ce lo saremmo mai immaginati, dopo aver costruito un partito dal nulla, e oggi siamo qui a fare la storia. Ad alcuni piacerà e ad altri meno, ma per noi che abbiamo contribuito alla costruzione di Fratelli d’Italia è un grande risultato, riconosciuto in questi mesi e negli ultimi tre giorni alla festa del partito a Roma. Per Sanremo la soddisfazione di aver espresso un Senatore della Repubblica e speriamo sia un buon viatico per le prossime amministrative”.

Alla serata di ieri, tra gli altri, c’erano anche: Giacomo Pallanca (Bordighera), Fabio Perri (Vallecrosia), Lorenza Bellini (San Lorenzo al Mare), Antonello Martini (San Bartolomeo) e, dall’entroterra, Bottero e Amisano (Perinaldo), Oddo (Pigna), Morini (Molini di Triora), Gallo (Armo), Pasquale (Pompeiana) e i sindaci: Massimiliano Rosso (Pietrabruna), Manuela Sasso (Molini di Triora), Claudio Cavallo (Stellanello nel savonese).

Con Berrino abbiamo analizzato anche i primi tempi del Governo Meloni: “Sono stati complicati per il momento storico ed economico, accentuato dalle scadenze di fine anno. Una corsa contro il tempo per fare una Finanziaria che poteva essere solo tecnico e nella quale il Governo ha voluto mettere qualcosa di politico per far capire cosa vogliamo fare nei prossimi anni”.